Eolien en mer : les employés de RWE mettent la pression sur Roland Lescure

Exclusif – Conséquence de sa volonté de quitter l’éolien en mer français, tel que révélé par GreenUnivers, RWE a entamé mi-septembre des discussions sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour la cinquantaine d’employés concernés. Selon nos informations, ces employés ne ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte