Eolien en mer : les employés de RWE mettent la pression sur Roland Lescure

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
Roland Lescure (c) Union européenne 2025

Exclusif – Conséquence de sa volonté de quitter l’éolien en mer français, tel que révélé par GreenUnivers, RWE a entamé mi-septembre des discussions sur un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) pour la cinquantaine d’employés concernés. Selon nos informations, ces employés ne ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentLe recrutement dans les EnR bat de l’aile [1/2]