Les salaires dans les EnR : le temps de la consolidation

Exclusif – Le second volet de notre dossier sur l’emploi dans la transition énergétique et les énergies renouvelables. Il est consacré aux salaires, après un premier article sur les recrutements paru hier.

L’envolée des rémunérations s’était déjà atténuée l’année dernière. En 2025, « la tendance est stagnante voire à la baisse, le marché des candidats a évolué vers un marché de recruteurs », lance Jens Bicking, président du cabinet Elatos, spécialiste du recrutement des dirigeants et des cadres dans l’énergie, l’environnement et le numérique. Avec désormais davantage de ...