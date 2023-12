Tenergie à l’offensive avec deux caisses du Crédit Agricole

Tenergie consolide son offre historique de tiers investissement dans les toitures photovoltaïques et renforce en même temps ses liens avec deux caisses régionales du Crédit Agricole, cette banque étant par ailleurs partenaire financier des véhicules d’investissement Terres d’énergie 1 et 2, avec la Banque des Territoires et le Crédit mutuel.

Le développeur-exploitant basé à Fuveau (Bouches-du-Rhône) crée une co-entreprise avec le Crédit Agricole Alpes-Provence baptisée Caapten, pour multiplier les installations solaires dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et les Hautes-Alpes. L’initiative vise ...