Ce mois de novembre a été riche pour les cleantech tricolores. Elles bouclent plusieurs levées de taille considérable, collectant au total pas moins de 487 M€ au cours de 25 opérations, le montant de certaines restant confidentiel. Ces résultats sont bien au-dessus de ceux de novembre 2022, quand “seulement” 170 M€ avaient été levés. Les secteur de la transition écologique a désormais d’ores et déjà dépassé les 4 Mds€ collectés l’année dernière.

Les entreprises des énergies renouvelables se font spécialement remarquer grâce aux opérations de Technique Solaire et MyLight150, lesquelles confirment une fois de plus l’attrait du solaire. A signaler aussi le financement obtenu par NewHeat, qui capitalise sur le regain d’intérêt pour la chaleur renouvelable. Le secteur enregistre sept opérations et se hisse ainsi à la première place.

Outre la mobilité, toujours bien placée, un autre secteur se distingue ce mois-ci : l’hydrogène. Souvent absent des précédentes éditions du baromètre mensuel de GreenUnivers, il signe une belle performance grâce notamment à EODev et à ses groupes électro-hydrogène. Gen-Hy a aussi bouclé un partenariat accompagné d’une augmentation de capital avec Saint-Gobain, même si le montant de l’opération reste confidentiel.

Complètent le tableau les secteurs toujours actifs de l’économie circulaire et de l’efficacité énergétique, dont ...