Chez Tenergie, indépendance confirmée et ambitions réalistes

Indépendant il est, indépendant il reste. A l’occasion de la présentation de son bilan 2022 et de sa stratégie à trois ans, le développeur-producteur EnR Tenergie a martelé sa volonté de demeurer autonome et de croître sans rejoindre un industriel de l’énergie ou un fonds d’investissement. « Nous sommes attachés à la notion de souveraineté, d’indépendance et de circuits courts », affirme Nicolas Jeuffrain, cofondateur et président. Tenergie compte sur ses partenaires financiers actuels – Banque des Territoires, Crédit agricole et Crédit mutuel – réunis dans ...