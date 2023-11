Batteries + bornes : Dream Energy passe aux travaux pratiques

@Dream Energy

Pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques, “nous pensons que la problématique va résider dans la capacité à lisser les appels de puissance sur le réseau”, prévoit François Roulet, directeur stratégie énergie et environnement de Dream Energy. Créée dès 2007, cette filiale du groupe immobilier Artea est devenue un producteur d’électricité renouvelable (70 centrales hydroélectriques et photovoltaïques), un fournisseur d’énergie et l’exploitant de 15 stations de recharge de haute puissance. Dont celle de Lille-Lesquin, sur un site composé d’un parc tertiaire de 45 000 m² et 23 immeubles à faible consommation d’énergie équipés de 2 MW de toits solaires. La station service électrique ouverte au public y dispose quant à elle de six superchargeurs allant jusqu’à ...