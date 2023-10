Paprec Energies affirme son ambition à l’international

La moitié des incinérateurs européens. Deux ans après la création de sa filiale Paprec Energies, le spécialiste de la collecte et de la valorisation des déchets Paprec franchit une nouvelle étape dans l’intégration de ses activités dans l’énergie. Il vient de ...

créer Paprec Engineering.

Une quarantaine d’appels d’offres dans le viseur

Paprec Engineering est en fait issue de la fusion de ses équipes d’ingénierie avec celles de Tiru et Cnim, deux sociétés récemment rachetées. En cumulé, ces équipes ont conçu 200 des 400 unités de valorisation énergétique (UVE) en Europe, selon Barthélémy Fourment, directeur du développement international de Paprec Energies. Actif en France, son marché historique, le groupe veut conforter son positionnement à l’international où il se positionne sur une quarantaine d’appels d’offres.

Connue dans la collecte et le recyclage des déchets, l’entreprise propose, avec Paprec Energies, une offre allant de la conception à l’exploitation-maintenance des UVE, en passant par leur financement et leur construction. Avec des capacités de “10 000 à plus d’un million de tonnes” de déchets valorisés énergétiquement par an, chiffre Barthélémy Fourment. A l’international, le Royaume-Uni et la Pologne constituent ses zones de développement stratégiques, même si Paprec peut se positionner aussi au cas par cas sur d’autres marchés en Europe, voire au Moyen-Orient.

CSR et réseaux de chaleur

Paprec Energies vient de remporter un contrat à Perth, en Ecosse. Il porte sur la conception et la construction d’une UVE que Paprec détiendra en propre. Pour le groupe fondé en 1994 par Jean-Luc Petithuguenin, il s’agit d’une première. L’unité valorisera 85 000 tonnes de déchets par an et pourra produire, à partir de 2026, 58 GWh/an d’électricité. Elle sera injectée dans le réseau privé d’un parc industriel de l’entreprise locale Binn, elle aussi spécialisée dans le traitement des déchets.

Ce site est entre autres déjà équipé d’un parc éolien, développé par l’écossais Green Cat Renewables. Lequel porte aussi sur place un projet de production d’hydrogène destiné à alimenter des bus et bennes à ordures ménagères. Ce sont ses électrolyseurs que l’UVE de Paprec est censée approvisionner en électricité. Un premier électrolyseur de 2,5 MW est prévu dans un premier temps et, à terme, quatre pour une capacité cumulée de 10 MW.

En Pologne, son autre principal marché à l’international, Paprec mise sur sur les combustibles solides de récupération (CSR). Alors que la réglementation polonaise pousse au développement de ce marché, en substitution au charbon, le pays manque d’équipements pour exploiter cette ressource. Paprec va mettre en service en janvier prochain, dans la ville de Gdansk, une installation valorisant 160 000 tonnes par an de CSR. “Nous l’exploiterons pendant 25 ans par cogénération et injecterons la chaleur dans le réseau de la ville”, présente Barthélémy Fourment. Entre autres projets en développement en Pologne, Paprec construit aussi une chaufferie CSR dans la commune de Krosno. D’une capacité de 23 000 tonnes pour 10 MWh thermiques par an, là aussi injectés dans le réseau de chaleur local, elle doit démarrer d’ici au début 2025. ...