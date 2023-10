Antoine Nogier

Devenue depuis un peu plus d’un an la plateforme de développement des EnR chez Eiffage Concessions, la branche du groupe de BTP qui gère l’exploitation des autoroutes et des infrastructures, Sun’R renforce son comité de direction et s’exporte à l’international.

Fondée en 2007 par son actuel PDG Antoine Nogier, l’entreprise s’organise ...