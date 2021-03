Paprec à l’offensive dans la valorisation énergétique des déchets

(@Tiru)

Spécialiste du tri, recyclage et enfouissement des déchets, le groupe Paprec est bien parti pour changer de braquet dans leur valorisation énergétique. Il est entré en négociations exclusives avec Dalkia (groupe EDF) pour reprendre Dalkia Wastenergy.

Longtemps connue sous le nom de Tiru, cette entreprise séculaire et rentable exploite 27 unités de traitement dont 16 sous forme thermique, en France, au Royaume-Uni et en Pologne. Elle emploie 800 personnes. Jusqu’en septembre 2019, Dalkia Wastenergy était l’exploitant du gros incinérateur francilien Isséane, à Issy-les-Moulineaux (500 000 tonnes de déchets ménagers brûlés chaque année) et du centre de tri.

Dans la foulée, Paprec devrait aussi intégrer les ...