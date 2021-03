La Banque des Territoires veut rénover mille écoles

La Banque des Territoires annonce un plan d’aide à la rénovation énergétique des écoles. Avec une ambition de taille : rénover 1000 écoles en 2 ans. Pour cela, un dispositif d’accompagnement est lancé ce 24 mars à destination des communes du programme « Action cœur de ville » lancé fin 2017 par le gouvernement pour redynamiser les villes moyennes.

Un accompagnement complet

« Parce que les écoles représentent 40% du patrimoine des collectivités et plus de 30% de la consommation des bâtiments communaux, la rénovation énergétique de ce patrimoine est un enjeu majeur », défend la Banque des Territoires dans un communiqué. Les écoles sont l’une des priorités des politiques de rénovation énergétique aussi bien au niveau national, via le plan de relance notamment, qu’à l’échelon européen. Pour faciliter les projets de rénovation, ce plan « 1000 écoles » va s’appuyer sur ...