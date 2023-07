H2, CO2 : quel financement pour les réseaux de Teréga ?

Pour Teréga, l’heure est venue d’affiner le dimensionnement de ses futurs réseaux d’hydrogène et de CO2. Le transporteur gazier du Sud-Ouest a lancé l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour évaluer les besoins en canalisations, nouvelles ou reconverties, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. « Nous avons la volonté d’accélérer », assurait aujourd’hui Antoine Charbonnier, son responsable stratégie, innovation et développement, à l’occasion de la présentation de cet AMI.

Ouvert jusqu’au 13 octobre, l’AMI vise à recenser les besoins en transport et en stockage d’hydrogène et de CO2 dans le sud-ouest de la France. Les acteurs intéressés sont invités à ...