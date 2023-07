Après un printemps très dynamique (480 M€ levés en avril, 350 M€ en mai), le baromètre des levées de fonds de GreenUnivers a marqué le pas en juin, avec seulement 187 M€ investis en fonds propres dans les sociétés françaises des cleantech*. Dix-huit opérations ont été comptabilisées.

Le secteur des énergies renouvelables, particulièrement actif depuis le début de l’année, capte près des trois quarts des fonds (137 M€) apportés par les différentes catégories d’investisseurs. L’opération du groupe Arverne arrive en tête : elle est réalisée par le Spac Transition avec Sycomore, Ademe Investissement et Crédit Mutuel Equity, qui tous ensemble injectent 130 M€ dans la société spécialisée dans la géothermie et le lithium. Plus modestement, le développeur d’énergies renouvelables EH² pointe à la deuxième place avec 6 M€ engrangés auprès d’entités du Crédit Agricole.

L’efficacité énergétique loin derrière les EnR

L’efficacité énergétique est le deuxième secteur avec 18,7 M€ levés, via 5 opérations, dont celle du fabricant de pompes à chaleur Airwell (6,1 M€). Le stockage monte sur la troisième marche du podium avec un seul tour de table mais de 16 M€, bouclé par la société BeFC pour financer l’industrialisation de ses cellules à combustibles bio-enzymatiques, une alternative aux piles miniatures des appareils électroniques de basse puissance.

