« Les réseaux vont vite devenir le facteur bloquant » [CRE]

« Sur les réseaux, on n’est pas totalement sereins, car on a un énorme pic d’investissements à passer. C’est à la fois un sujet de financement et un sujet de faisabilité opérationnelle. » L’alerte est donnée par la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, auditionnée ce 5 juillet par la commission des Affaires économiques du Sénat. Cette question des réseaux, juge-t-elle, « va vite potentiellement devenir le facteur bloquant » de la transition énergétique.

Les réseaux électrique et gazier sont tous deux concernés. Les négociations sur les tarifs d’utilisation des réseaux gaziers pour les quatre prochaines années ont démarré. Celles pour l’électricité auront lieu l’an prochain. Mais entre ces deux vecteurs énergétiques, les enjeux ...