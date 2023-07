Comment le promoteur immobilier Telamon se déploie dans les EnR

C’est une diversification qui, pour Telamon, fait sens. Le promoteur-investisseur immobilier a lancé l’an dernier une filiale dévolue aux énergies renouvelables, en particulier le photovoltaïque. « L’idée est venue des similitudes entre le développement immobilier et celui des EnR : recherche du foncier, obtention des autorisations, construction et livraison d’un actif, exploitation. Nous avons des expertises internes dans tous ces domaines », affirme Grégoire Destenay, un ancien d’Amundi et Sienna, recruté comme directeur Energies renouvelables de Telamon.