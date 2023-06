Teréga de plus en plus volontariste dans les gaz verts

A l’occasion d’un point sur ses résultats 2022 et sa stratégie, le réseau de transport de gaz du Sud-Ouest Teréga a annoncé lancer un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la production et consommation industrielles d’hydrogène et de CO2. Il sera ouvert le 23 juin jusqu’au 10 octobre. L’AMI vise à commencer à valider une canalisation à 70% neuve sur 600 km reliant Bordeaux, Bayonne et Port-la-Nouvelle. Baptisé Hysow, il a pour épicentre Lacq, zone potentielle de production de carburants et produits chimiques décarbonés, à partir d’hydrogène. Mais aussi de CO2 récupéré ...