« CPPA et contrats avec l’Etat vont cohabiter longtemps » [Q Energy France]

Le parc éolien de Q Energy France à Treillis-Souleilla (Aude) – (c) Jacopo Landi

Issu de la cession en 2021 par RES au conglomérat industriel sud coréen Hanwha de ses activités de développement et de construction de centrales d’électricité renouvelable dans l’Hexagone, Q Energy France a bouclé en juin son premier financement en dette de 96 M€ pour trois centrales solaires et un parc éolien en renouvellement, déjà ou bientôt en service. L’opération a été souscrite en totalité par le Crédit Agricole et arrangée par Unifergie, Astris Finance étant le conseiller financier de Q Energy.

L’une des centrales solaires, de 28,8 MW en construction près de Dissay-sous-Courcillon dans la Sarthe, fait l’objet d’un contrat direct de fourniture d’électricité sur 15 ans avec Les Mousquetaires. Les autres projets sont en contrat d’achat public sur 20 ans. Jean-François Petit, directeur général de Q Energy France, estime que « les modèles ...