Q Energy et Les Mousquetaires font affaire dans la Sarthe

@QEnergy Europe

Même s’ils sont recherchés par les entreprises consommatrices, conclure des corporate power purchase agreements (CPPA) pour des centrales d’électricité renouvelable à construire rapidement n’est pas nécessairement de tout repos. En témoigne la satisfaction de Ludovic Ferrer, directeur commercial de Q Energy France après la signature d’un contrat de 15 ans avec Les Mousquetaires, pour une centrale de 29 MW à mettre en service début 2024.

Après un pré-accord début 2022, les deux parties, conseillées par Greensolver et RES Services, ont dû [/restrict-content]rediscuter suite à l’augmentation des coûts et des délais d’approvisionnement en équipements, avec ajustement in fine du planning et du tarif, lequel reste confidentiel. « Mais lorsque nous avons pris l’engagement de construire, nous avions déjà un bon degré de confiance sur la capacité à aller à terme », précise Ludovic Ferrer. En parallèle, un financement avec des partenaires bancaires qualifiés « de premier plan » a pu être mis en place fin 2022 puis bouclé récemment.

Terrains naturels

Le développement de cette centrale a aussi été mouvementé. Baptisée « Chaume Solar », envisagée depuis 2007, prévue sur une trentaine d’hectares dans les communes de Saint-Pierre-de-Chevillé et Dissay-sous-Courcillon dans la Sarthe, elle s’inscrit sur des terrains privés dits naturels, c’est-à-dire d’anciens vergers en jachère. Elle n’a pas suscité de recours, selon Ludovic Ferrer. Mais une opposition locale s’est manifestée ; le quotidien Ouest France faisait état en 2021 « d’une pétition de 17 390 signatures, soutenue par Sarthe nature environnement pour faire capoter le projet ».

Le dossier n’était pas éligible aux appels d’offres des pouvoirs publics, d’où l’importance de trouver un acheteur solide. Ce qui est le cas des Mousquetaires, une enseigne qui cherche à économiser l’énergie, à implanter des centrales solaires et à sécuriser ses approvisionnements. En l’occurrence, la centrale de Q Energy lui apporte de quoi couvrir 1,3% de sa consommation énergétique annuelle.

Q Energy compte conclure d’autres contrats du même type, même s’il n’en fait pas une règle. Les mécanismes de soutien public à long terme restent indispensables, estime Ludovic Ferrer, mais les contrats privés procurent de précieuses alternatives, par exemple pour offrir un débouché aux projets à rentabilité érodée car ayant obtenu un tarif d’achat aujourd’hui trop faible. En 2024 et 2025, ce producteur prévoit entre 70 et 100 MW éoliens et photovoltaïques à mettre en service sous CPPA sur une capacité nouvelle totale de l’ordre du triple. [/restrict-content]