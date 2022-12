EnR, batteries, hydrogène : les priorités de Q Energy France

Où en est Q Energy France ? Un an après le rachat par le coréen Hanwha des activités de RES dans le développement d’énergies renouvelables en France et neuf mois après son changement de nom et de stratégie, l’entité désormais baptisée Q Energy affiche sa confiance : « tout cela n’a pas modifié notre business model, ni les filières sur lesquelles nous nous positionnons. Nous avons simplement un nouvel actionnaire, Hanwha, au profil plus industriel que ne l’était RES », relate Jean-François Petit, directeur général de Q Energy France, rencontré à Montpellier au Forum des énergies renouvelables Energaïa. Un changement tout de même, d’ordre financier : « l’investissement ne ...