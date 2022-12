RES se renforce dans la gestion de parc éoliens

@Anemo Analytics

Recentré en France sur la gestion d’actifs et la maintenance depuis la vente de ses activités de construction et développement à l’industriel sud-coréen Hanwha, RES va profiter de la dernière acquisition annoncée par sa maison-mère. Le groupe anglais compte intégrer Anemo Analytics, une société d’ingénierie danoise spécialisée dans le suivi et l’optimisation des parc éoliens, en particulier grâce à l’analyse fine des données recueillies. « Anemo Analytics appartient à l’univers de l’industrie 4.0 ...