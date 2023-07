Comment concilier biodiversité et projets EnR

@Eoliennes en Mer Yeu Noirmoutier

De l’éolien terrestre à celui en mer en passant par l’énergie photovoltaïque et l’hydroélectricité : le premier Forum national sur les énergies renouvelables et la biodiversité, organisé par le Syndicat des énergies renouvelables (SER) le 5 juillet à Paris, a mis en avant plusieurs initiatives en faveur de la biodiversité. Si la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) se trouve au cœur des démarches dans ce domaine, certaines pratiques vont plus loin.

Synergies avec l’agroforesterie

Exemple, dans l’éolien terrestre, Engie Green ...