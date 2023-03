Des centrales solaires favorables à la biodiversité ?

Et si la biodiversité et le stockage de carbone devenaient la « nouvelle frontière » du développement solaire ? « Il est possible de produire des électrons ‘régénératifs' », assure Ana Dubois, responsable RSE et réduction carbone d’Amarenco. Entendre par là des centrales solaires conçues pour apporter plus que de l’énergie, en contribuant par exemple à stocker du carbone ou à améliorer la gestion de l’eau dans des sols ravivés ou préservés, par exemple de l’effet des phytosanitaires et surexploitations agricoles. Signe que le sujet devient prégnant, le Syndicat des énergies renouvelables ...