Repsol acquiert Asterion Energies et met un pied en France

La compagnie pétrolière espagnole Repsol accélère sa diversification dans les énergies renouvelables et fait son arrivée en France dans ce secteur. Elle acquiert à cette fin et pour 560 M€ Asterion Energies, basé à Madrid, détenteur d’un portefeuille de projets en développement annoncé à 7,7 GW, dont 4,9 GW solaires et le solde dans l’éolien ; 2,5GW sont à un stade avancé ou bien en construction.

