Que prévoit le projet de loi EnR pour l’hydrogène ?

@Assemblée nationale

Quelles sont les dispositions spécifiques à l’hydrogène dans le projet de loi sur les énergies renouvelables dont l’Assemblée nationale a terminé l’examen vendredi dernier, en dehors du fait que ces infrastructures pourront elles aussi bénéficier de la raison impérative d’intérêt public majeur ? La principale nouveauté réside aux articles 6 et 16 du texte et porte sur l’accélération des raccordements électriques, via une simplification des procédures organisée par une ordonnance à prendre sous 6 mois. « Ces dispositions sont fondamentales pour les énergies renouvelables et pour les électro-intensifs que sont les électrolyseurs », souligne Simon Pujau, responsable des affaires institutionnelles de l’association France Hydrogène.

Ces connexions seront notamment facilitées par les dérogations permises à la loi Littoral, là ...