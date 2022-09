NEoT Green Mobility accède à une nouvelle ligne de crédit

(c) IDF Mobilités

La branche de la société d’investissement NEoT Capital dédiée à la mobilité accroît sa capacité de financement auprès du CACIB* et de La Banque Postale. Une facilité de crédit en euros et en livres sterling de 95 M€ a été mise en place et devrait couvrir les besoins de NEoT Green Mobility pour les deux prochaines années, pour ses projets en Europe et au Royaume-Uni.

NEoT Green Mobility propose le financement d’équipements ou la mise à disposition de solutions de mobilité électrique dont elle est propriétaire, comme des batteries, des flottes de véhicules électriques ou des bornes de recharge. A ce jour, ...