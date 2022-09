Kallista Energy amorce son réseau de chargeurs haute puissance

Feu vert pour l’infrastructure de stations de charge rapide de Kallista Energy. Le développeur-producteur éolien et solaire parisien a mis en service ce mois-ci ses deux premières bornes dans l’Eure, près de la sortie 16 de l’autoroute A13, entre les communes de Douains et Vernon et sur un parc d’entreprises appartenant à Seine Normandie Agglomération.

L’installation composée de deux chargeurs ultra puissants de 360 kW, capables de ravitailler quatre véhicules en quelques minutes, est aussi une première en France pour leur fabricant ABB. Même s’il est ouvert au public, le site reste d’ailleurs considéré comme un lieu d’essais, d’autant qu’aucun véhicule seul n’accepte encore une telle puissance. Les retours d’expérience ...