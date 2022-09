Hydrogène : Lhyfe lance son projet pilote de production en mer

(c) – Jacopo Landi

Lhyfe a inauguré aujourd’hui aux Chantiers de l’Atlantique de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) son démonstrateur de production d’hydrogène renouvelable en mer, baptisé « Sealhyfe ». Installé sur la plateforme flottante à énergie houlomotrice et photovoltaïque de Geps Techno, enrichie au début du mois d’une expérimentation éolienne, il produit déjà depuis trois semaines. La phase d’essai va durer 18 mois, dont les six premiers passés dans le port en attente du printemps, période plus adéquate au déploiement en mer sur le site d’essai de Sem-Rev.

Electrolyseur Plug Power modifié

Au coeur du système ...