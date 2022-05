Technique Solaire allié à Adamant Solar en Espagne

@Adamant Solar

Déjà actif en Inde et aux Pays-Bas, Technique Solaire franchit les Pyrénées et passe un accord avec le développeur Adamant Solar, basé à Haarlem aux Pays-Bas et à Madrid. Les deux associés visent 150 MW prêts à construire dans deux ans, dont une partie dès l’année prochaine, et 500 MW à plus long terme.

Technique Solaire se positionne en investisseur, détenteur et exploitant des futures centrales du portefeuille, Adamant Solar en développeur. Comme l’explique Thomas de Moussac, co-fondateur, Technique Solaire sera actionnaire majoritaire de l’ensemble des projets ...