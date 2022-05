Le projet Ecocombust ressuscite avec la crise énergétique

Pas mort, le projet de conversion à la biomasse de la centrale électrique de Cordemais en Loire-Atlantique. Baptisé Ecocombust, il avait été écarté en juillet 2021 par la direction d’EDF, le jugeant non rentable. Entre-temps, les cours de l’électricité ont bondi et la sécurité d’approvisionnement n’a jamais été aussi critique, poussant l’électricien à revoir sa position. Le dossier a été déposé au ministère de la Transition écologique (MTE) à la fin du mois d’avril et pourrait être rapidement mis en œuvre en cas de feu vert.

Deux nouveaux entrants

Le projet a été proposé au ministère dans le cadre d’un ...