Le nouveau fonds de Tikehau Capital cible l’efficacité énergétique

Les moyens financiers privés alloués à la production d’énergie renouvelable ne manquent pas mais ceux tournés vers la décarbonation des usages et la sobriété énergétique restent rares. D’où l’intérêt que suscite ce fonds lancé par Tikehau Capital, déjà évoqué par le gestionnaire d’actifs fin mars. Baptisé Tikehau Green Assets, « il achète, finance, construit et exploite de petits actifs décentralisés permettant de réduire l’empreinte carbone de leurs utilisateurs finaux » selon la définition qu’en donne le puissant investisseur français, affichant plus de 35 Mds€ sous gestion.

Concrètement, le fonds vise l’efficacité énergétique dans le bâtiment et l’industrie, la mobilité bas carbone et se donne la possibilité de prospecter plus largement dans ...