Comment Effy s’organise pour surfer sur 2021

Effy se lance cette année pour de bon dans l’installation de panneaux solaires, avec en plus l’isolation des murs par l’extérieur et les chaudières gaz à très haute performance. Un complément de gamme pour l’intermédiaire leader des économies d’énergie dans les logements et une manière de participer un peu plus à la massification des travaux de rénovation énergétique dans les bâtiments souhaitée par les pouvoirs publics.

Pour les particuliers, un secteur sur lequel il s’est exclusivement recentré il y a deux ans, Effy veut proposer un service plus qualitatif et complet, mais sans aller trop loin dans les rénovations globales : à terme, « il est probable qu’Effy développe une offre de rénovation globale, sans doute au moment des transactions financières » sur les biens immobiliers, prévoit pour l’instant Frédéric Utzmann, son fondateur.

10 M€ dans le numérique

Le modus operandi pour 2021 ? En premier lieu, renforcer la technologie avec un investissement de 10 M€ et l’emploi de 70 collaborateurs, sur 250 en tout, pour ...