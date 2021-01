EkWateur remercie le « quoi qu’il en coûte »

Quand on interroge Julien Tchernia, cofondateur du fournisseur d’énergie EkWateur, sur ses prévisions business pour l’année, il répond que le premier souci est l’impact du Covid-19 sur le moral des troupes, c’est-à-dire les 70 collaborateurs de l’entreprise. Pas si fréquent de la part d’un dirigeant et bon indicateur de l’un des enjeux de 2021 : garder un fort engagement en interne.

Ce qui n’empêche pas de parler chiffres et sous cet angle, ce fournisseur lancé en 2016 se sort bien d’une année 2020 des plus agitée : 292 000 compteurs sont annoncés au portefeuille au 1er janvier contre 212 000 il y a un an, répartis à 75% dans l’électricité verte, 25% le gaz. Le fournisseur alternatif profite entre autres de l’arrivée de 24 000 sites de l’opérateur télécoms SFR après avoir remporté l’appel d’offres l’année dernière. D’autres compétitions sont en cours dans le BtoB, un secteur où EkWateur compte se développer plus vigoureusement.

Un PGE plutôt qu’une levée de fonds

Justement, des financements sont-ils de nouveau nécessaires pour continuer l’offensive marketing et améliorer les outils de gestion ? Là aussi, Julien Tchernia joue la franchise en signalant que « grâce au « quoi qu’il en coûte » gouvernemental, ...