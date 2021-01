Les nouvelles pistes de croissance de GreenYellow

L’année 2020 aura été plutôt « complexe », concède GreenYellow, et surtout le deuxième trimestre. A cause de la crise sanitaire du Covid-19, la filiale du groupe Casino a connu « quelques décalages » dans ses projets, en particulier solaires, mais visiblement sans grandes répercussions. « Ces décalages ont eu peu d’impact économique », assure son président Otmane Hajji, sans préciser le volume des projets concernés ni leurs géographies. A l’heure de dresser le bilan de l’année écoulée, l’entreprise spécialisée dans le photovoltaïque, l’efficacité énergétique et les services à l’énergie affiche tout de même un chiffre d’affaires de 352 M€, en hausse de 40%, et un Ebidta d’environ ...