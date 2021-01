Une “clarification” en vue pour l’hydrogène renouvelable carboné

(@CSE)

Le réexamen le 26 janvier dernier par le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) du projet d’ordonnance sur la production d’hydrogène a donné lieu à une longue série d’amendements et de discussions entre leurs auteurs – l’AFG, Engie, le Syndicat des énergies renouvelables, l’Uniden*… – et la Direction générale de l’énergie et du climat. Le texte doit mettre en application un article de la loi Énergie Climat. Il est sorti modifié de sa récente lecture en Conseil d’Etat, lequel a notamment rajouté la catégorie de l’hydrogène carboné produit à partir de sources d’énergie renouvelable. Aux yeux de plusieurs membres du CSE, cette catégorie inattendue entraînerait un risque de confusion avec les trois autres : renouvelable, bas carbone et fossile.

Calculer le contenu carbone de la production

Les pouvoirs publics ont acté le besoin d’une clarification pour ce nouveau compartiment à la fois carboné et renouvelable désignant, a priori, la molécule issue de ...