Fnac-Darty, Valeco, Solvay : un PPA peut en cacher d’autres

Le groupe Fnac-Darty annonce ce 28 janvier avoir signé un power purchase agreement (PPA) avec le développeur-exploitant Valeco et Solvay, plus précisément sa filiale Solvay Energy Services, intervenant comme agrégateur, fournisseur et responsable d’équilibre. Ce PPA porte sur un parc éolien arrivé il y a deux ans en fin d’obligation d’achat. Si l’information a été rendue publique ce 28 janvier, le contrat date en réalité du début 2020. Pour Fnac-Darty côté consommation, comme Valeco côté production, il s’agissait d’une première. Et chacun des deux a déjà ...