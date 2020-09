Biométhane : les effluents à la rescousse du tarif d’achat ?

(@Agripower)

Dans le futur mécanisme de soutien à la production de biométhane, « la messe est loin d’être dite », estime Eric Lecoq, fondateur et dirigeant d’Agripower. Cet installateur clé en main de méthaniseurs pour la cogénération ou le biométhane depuis 2012, introduit en Bourse l’année dernière, vient de présenter un chiffre d’affaires annuel vigoureux malgré le contexte sanitaire (7,7 M€, + 7%) et un carnet de commandes bien rempli, de 29,5 M€. L’entrepreneur de Carquefou (Loire-Atlantique) observe par ailleurs une activité commerciale plus favorable avec de nombreux projets à l’étude en méthanisation collective et des prises de commande en méthanisation individuelle « de retour à un niveau similaire à la période pré-crise sanitaire ».

Interrogé sur cet optimisme qui contraste avec les alertes récemment sonnées par plusieurs représentants de la filière du biométhane, Eric Lecoq rappelle la réforme ...