Biométhane : Agripower bien reparti depuis juin

Introduite en Bourse en novembre 2019, Agripower affiche un chiffre d’affaires en croissance de 7% sur son exercice 2019-2020 clos en juin, pour un montant de 7,7 M€. Mais l’activité est répartie à parts inégales entre les six derniers mois de 2019 (5,2 M€) et le premier semestre de 2020 (2,5 M€). Une inflexion de 50% due au ralentissement des chantiers de cet installateur-intégrateur clés en mains de méthaniseurs basé à Carquefou (Loire-Atlantique) du fait des difficultés d’approvisionnement et de la disponibilité des sous-traitants. Le trou d’air semble fini et l’entreprise observe ...

