Altawest mise sur la chaleur, surtout issue de CSR

L’industriel Altawest croit au potentiel des combustibles solides de récupération. Il vient de dégager une enveloppe de 50 M€ pour préparer des projets dimensionnés à quelques dizaines de MW chacun, qui pourront aussi recourir au bois, de classe A ou des résidus, pour la chaleur ou la cogénération. Des opérations de croissance externe sont aussi à l’examen à partir de ce budget, mais pas dans la production d’énergie. Plutôt dans sa gestion, l’un des métiers que pratique cet équipementier aux filiales bien connues : Jeumont Electric dans les alternateurs et moteurs, Leroux & Lotz dans les chaudières biomasse et les incinérateurs.

Effet de levier sur 200 M€

« Nous bénéficions déjà d’une importante base de données anonymisées issues de l’exploitation énergétique de nos équipements et d’une maîtrise des facteurs d’optimisation. Nous souhaitons renforcer cette activité de services d’efficacité énergétique », explique Philippe Garelli, fondateur d’Altawest en 2005 et principal actionnaire. Un exemple ? Affiner le ...

pilotage les centrales en fonction des intrants injectés, comme ces CSR justement par nature hétéroclites (plastiques, pneus…) ou le bois de récupération, plus ou moins propre ou pollué. Les gisements peuvent en effet varier, les CSR eux-mêmes peuvent finir par se raréfier.

Investir dans la production d’énergie par combustion ou gazéification, Altawest le fait déjà depuis 10 ans via la société Inova, dans laquelle il s’est associé à Paprec en 2018. Il a notamment développé la centrale biomasse de 22 MW de Brignoles (Var) qu’il vient de céder à Idex pour un montant non communiqué mais qui alimente le nouveau budget de 50 M€, en complément d’un emprunt de 40 M€ souscrit fin 2019. N’est-ce pas contradictoire de vendre cette centrale alors que justement Altawest veut se développer dans le secteur ? « Les projets de biomasse pure, à la différence des CSR par exemple, génèrent des synergies moins visibles pour notre groupe. Mais sur les autres segments, l’exploitation de centrales prolonge bel et bien notre métier d’équipementier. Les cycles y sont plus longs, moins soumis à variation et ce positionnement dynamise le marché auquel nous avons accès », explique Philippe Garelli.

A partir de l’enveloppe de 50 M€, l’effet de levier pourrait mobiliser 200 M€. Altawest veut co-investir en compagnie notamment de fournisseurs de combustibles et, sur l’autre versant, de consommateurs de chaleur. De premières unités sont prévues d’ici un à deux ans.

Le soutien aux CSR confirmé par la PPE

Comme tous les acteurs, Altawest est confronté au risque d’arbitrages en faveur du gaz mais son dirigeant considère que les clients industriels ont des doutes sur l’opportunité d’investir pour 20 ans dans des chaudières à gaz, par calcul économique de long terme, du fait de l’augmentation probable du prix du carbone et par souci d’image. En plus, les centrales CSR tournées vers la chaleur bénéficient d’un soutien public. Pour rappel, la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie a confirmé l’objectif de multiplication par 5 de la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération dans les réseaux d’ici 2030. Le Fonds chaleur de l’Ademe finance ces réseaux faisant appel aux CSR. Et le Fonds déchets de l’agence fait de même pour les autres utilisations, via les appels à projets CSR.

Employeur d’un millier de salariés, Altawest a réalisé un chiffre d’affaires stable de 150 M€ en 2019, formé par Jeumont Electric (110 M€) et Leroux & Lotz. L’activité de production d’énergie d’Inova tourne autour de 40 M€ mais n’est pas consolidée.