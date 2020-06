DNV-GL crée un consortium sur le solaire flottant

La société norvégienne DNV-GL a lancé un consortium composé des spécialistes du solaire flottant pour définir des standards et des bonnes pratiques à adopter sur cette technologie. Le français Ciel & Terre, pionnier du concept, fait partie des 14 membres*, accompagné par EDF et la Compagnie nationale du Rhône (CNR). Une première série de recommandations devrait être publiée d’ici la fin de l’année, le rapport final étant prévu pour le 1er trimestre 2021.

5 thèmes

Le consortium comprend essentiellement des acteurs européens, à l’exception de ...

l’américain Noria Energy. Beaucoup de poids lourds du secteur de l’énergie ( EDF CNR , Energias de Portugal, Equinor , Statkraft…) actifs dans ce domaine, à l’instar de BayWa r.e. . Ils travailleront sur les meilleures pratiques à adopter pour les projets solaires flottants sur les eaux intérieures et côtières, la pleine mer n’étant pas encore d’actualité. Les travaux porteront sur cinq thèmes : l’évaluation des sites, les rendements, les systèmes d’amarrage et d’ancrage, les structures flottantes, le permis et l’impact environnemental. Le consortium est ouvert à d’autres acteurs disposant d’une expertise dans le domaine.

En plus de guider techniquement les développeurs de projets, cette « boîte à outils » a également vocation à rassurer les investisseurs qui peuvent se montrer prudents en raison du manque de retour d’expérience de long terme. Le parc mondial de solaire flottant est passé de 10 MWc en 2015 à 3 GWc fin 2019. Selon DNV-GL, le potentiel pourrait atteindre les 4 TWc.

*Les 14 membres du consortium : BayWa r.e. (All), Blue C Engineering (All), Carpi Tech/Makor Energy (Swi/Isr), Ciel & Terre International (Fra), Compagnie Nationale du Rhone (Fra), Noria Energy (US), EDF (Fra), Energias de Portugal (Por), Equinor (Nor), Isigenere (Esp), Mainstream Renewable Power (RU), Scatec Solar (Nor), Seaflex (Sue), Statkraft (Nor).