Hydrogène : l’Occitanie détaille neuf projets déposés à l’AMI national

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) de janvier dernier sur l’hydrogène orchestré par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) en partenariat avec la Direction générale des entreprises, la DGEC et l’Ademe, a suscité près de 150 candidatures pour sa première échéance en avril, dont 15 en Occitanie. La région a dévoilé neuf de ces projets, de développement industriel, de production et de décarbonation.

– Industrie

1) Proposé par Bosch Rodez, le système FresH2 est un équipement hydrogène pour les semi-remorques de marchandises réfrigérées.



2) HYcco (Hydrogen carbon components) est un concept de plaque bipolaire en matériau composite pour les piles à combustible (PAC) et les électrolyseurs. Les matériaux augmentent leur durée de vie et réduisent leur poids.



3) NHYFY (Nexeya Hydrogen Factory) proposé par Nexeya vise à développer et industrialiser des systèmes H2 (PAC + stockage H2 + électronique de puissance et pilotage).



4) Safra H2 est un projet du constructeur Safra pour développer sa capacité de production de bus et autocars électriques à hydrogène dès 2022 avec pour ligne de mire les JO de 2024.

Source : Occitanie

– Production

5) HYvoo, ...