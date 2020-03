Lundi 9 mars

Douze nouveaux programmes sont validés dans le cadre des certificats d’économies d’énergie, dont une bonne partie dans les DOM. Leur agrément est paru au JO du 8 mars.



54 candidats ont été présélectionnés pour participer à un appel d’offres destiné à développer une centrale solaire de 200 MW en Ouzbékistan, dans la province de Sourkhan-Daria. Parmi eux, les français Engie, Total–Eren et Voltalia. Ce projet fait partie d’un programme plus vaste visant à installer 1 GW solaire dans le pays, avec le soutien de la Banque asiatique de développement.

Florence Tordjman, inspectrice générale de l’administration du développement durable, est nommée présidente de la section « transition énergétique, construction et innovation » au Conseil général de l’environnement et du développement durable ; paru au JO du 8 mars.

Un arrêté du 6 mars précise les modalités de transmission des données de transport, distribution et production d’électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid. Il est paru au JO du 7 mars.