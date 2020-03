« L’effet Izivia » questionne la recharge rapide des VE

(@APRR)

La décision d’Izivia (EDF) de diviser par quatre le nombre de bornes de recharge électrique à 50 kW du réseau Corri-Door a secoué le secteur des infrastructures pour véhicules électriques, même si la décision est aussi d’ordre technique – d’ailleurs Izivia a lancé une assignation en expertise judiciaire pour comprendre les causes des problèmes associés aux appareils d’EVBox, filiale d’Engie, dont les experts affirment pour leur part que ces incidents sont liés à la configuration spécifique d’Izivia…

Une trentaine de stations Ionity chez Shell

Les bornes sur autoroutes seraient-elles un non sens pour des véhicules électriques (VE) à batteries surtout urbains ? Telle n’est pas l’opinion de Shell, associé au consortium européen Ionity, spécialiste de la recharge massive et qui propose 22 sites d’avitaillement dans les stations du pétrolier néerlandais en France, avec des bornes de 150 kW – en tout Ionity dispose de 45 stations en France, chez Shell et ailleurs. Ici, l’heure n’est pas à la réduction des ambitions. « Nous allons étendre notre réseau et ...