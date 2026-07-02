Albioma remonte encore la chaîne de valeur de la biomasse électrique

Par
GreenUnivers
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@Fram Renewables Fuels

Hormis coûter plus cher, remplacer le charbon par du bois dans les centrales électriques a d’importantes conséquences sur la solidité de la chaîne d’approvisionnement. Le marché des granulés de bois industriels n’a pas la même liquidité que le charbon dans les transactions de matières premières ; la ressource locale est souvent rare alors que les volumes brulés se comptent en dizaines de milliers de tonnes ; les règles européennes imposent que l’exploitation du bois soit certifiée.

Ces conditions sont bien illustrées par l’évolution d’Albioma. Le principal producteur d’électricité avec EDF SEI ...

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