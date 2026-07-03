Comment sont sélectionnés les 100 territoires d’électrification

L’hôtel de Matignon

Le voile va bientôt se lever sur les 100 territoires d’électrification prévus par le gouvernement. Pourtant, le niveau d’ambition reste flou, comme le montre la circulaire de Matignon publiée en fin d’article, y compris pour les collectivités directement concernées. Le dispositif, piloté directement par Matignon, devrait surtout ...