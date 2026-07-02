Réseaux électriques : Engie s’étend au Pérou, prospecte ailleurs

@Engie Péru

Engie poursuit son offensive multi azimuts dans les réseaux électriques. Le groupe vient de remporter une enchère pour construire 400 km de lignes de transport d’ici cinq ans dans quatre régions du nord et du centre du Pérou en investissant 230 M$. Le français était opposé à la compagnie brésilienne Alupar et aux espagnols Acciona et Celeo.

L’énergéticien se prépare également à une grosse compétition en Afrique du Sud à la fin de l’année, pour laquelle il est préqualifié. D’autres géographies ...