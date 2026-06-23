Métaux critiques : les investisseurs commencent tout juste à s’y intéresser [Infravia]

Entretien – En 2023, la société d’investissement Infravia s’est vu confier un fonds dédié aux « métaux critiques » abondé par l’Etat à hauteur de 500 M€. Un fonds destiné à soutenir la transition énergétique et sécuriser les approvisionnements. Les investisseurs ne s’y sont pas bousculés pour commencer et l’objectif de réunir 1 Md€ s’est trouvé retardé de trois ans. Mais leur intérêt semble aujourd’hui plus manifeste. Le point avec Sylvain Eckert, recruté en 2024 en tant qu’associé par Infravia pour contribuer à ranimer les activités minières.

GreenUnivers : où en est votre fonds ? Qui sont les clients investisseurs ?

Sylvain Eckert : le montant cible est de 2 Mds€. On espère atteindre ...