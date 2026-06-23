Pourquoi Engie a conservé Engie New Ventures

Vivatech 2026, le stand Engie @Engie Com

« On a survécu », formule Olivier Sala à propos d’Engie New Ventures, un fonds qui depuis 11 ans risque l’argent d’Engie dans de jeunes entreprises de l’énergie et de la transition énergétique. Rencontré au salon Vivatech la semaine dernière, ce vice-président en charge de la recherche et de l’innovation chez Engie y présentait une vingtaine de solutions et de startup.

Il se trouve que TotalEnergies a abandonné cette activité de venture capital (VC) en 2023, revendue à ...