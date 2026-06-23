Pourquoi le conseil technique tricolore Syneria s’installe en Espagne

Le secteur de la due diligence technique dans le cadre des transactions financières reste dominé par une poignée d’acteurs anglo-saxons tels qu’Everoze, Natural Power et UL. L’un des rares acteurs français sur le marché des conseils techniques en énergies renouvelables, Syneria, vient d’ouvrir un bureau à Madrid, en Espagne. Le cabinet compte y disposer de cinq collaborateurs d’ici la fin de l’année prochaine. Les raisons ...

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