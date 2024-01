L’entreprise : Accenta et la promesse de la géothermie

Les planètes s’alignent pour la géothermie et Accenta se place aux avant-postes pour en profiter pleinement. La géothermie augmentée d’Accenta permet de stocker des calories dans le sol pour les redistribuer quand la demande est là. L’entreprise, fondée en 2016, a bouclé en 2023 une importante levée de fonds de 108 M€, auprès du groupe Eren et du fonds Siloé Infrastructures (Crédit Mutuel). Un montant rare pour cette technologie, qui va lui permettre de financer ses projets, levant ainsi un frein au déploiement de sa solution innovante chez les grands propriétaires immobiliers. Le succès de sa collecte atteste de l’intérêt grandissant pour la chaleur renouvelable et des efforts pour la rénovation énergétique des bâtiments.

L’infrastructure : les éoliennes flottantes de Provence Grand Large

Pionnier mais longuement retardé, le projet pilote éolien flottant de Provence Grand Large a finalement été mis en service à l’automne 2023 au large de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Il s’agit du premier des projets sélectionnés en 2016 à parvenir à ce stade. Les trois turbines de 8,4 MW, montées sur des flotteurs à ancrage tendu, culminent à 174 mètres de hauteur au-dessus du niveau de la mer. Portées par EDF Renouvelables et ses partenaires Enbridge et CPP Investments, elles permettront un retour d’expérience pour l’éolien flottant à la taille pré-commerciale, préparant ainsi le terrain pour le futur lauréat de la compétition pour le parc de 250 MW en Bretagne, qui doit être désigné cette année.

Les financeurs : Engie et Crédit Agricole alliés pour la rénovation des bâtiments publics

Une loi à peine promulguée et déjà une offre commerciale ! Engie Solutions et le Crédit Agricole, via sa nouvelle filiale Crédit Agricole Transitions & Energies, se sont alliés pour présenter une solution de tiers-financement aux collectivités locales. Cette offre est rendue possible par une proposition de loi adoptée au printemps 2023. Elle étend aux bâtiments publics cet outil de financement de la rénovation énergétique. Engie et le Crédit Agricole n’ont pas tardé pour annoncer leur partenariat à l’automne dernier. Leur cible ? Toutes les collectivités, et notamment les petites et moyennes, pour tous les types de bâtiments. Le tiers-financement est perçu comme un important levier pour massifier les travaux de rénovation dans le secteur public.

L’action : le décret sur l’agrivoltaïsme

Finalisé en décembre après des mois de tractations, le décret sur l’agrivoltaïsme fixe un cadre et des perspectives aux centrales photovoltaïques en milieu agricole. Issu de la loi pour l’accélération des énergies renouvelables de mars, il organise une activité inédite tentant de conjuguer la production d’électricité renouvelable avec les intérêts et les contraintes des exploitants agricoles. Le texte a opposé les ministères de l’Agriculture et de la Transition énergétique et la synthèse finale reste contestée, entre autres par des experts agronomes redoutant un effondrement des rendements. Il a le mérite de poser des jalons sur un terrain presque inconnu, d’inciter les territoires à en affiner le contour et d’ouvrir la voie à d’importants volumes d’électricité renouvelable.

La personnalité : Antoine Pellion, planificateur réaliste

La stratégie française énergie et climat pour 2030 et 2050 a été publiée en novembre, prélude à la nouvelle Programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle doit beaucoup au travail de prévision, mise en cohérence et coordination orchestré à Matignon par le Secrétariat général à la planification écologique. Cet Ovni lancé après la réélection d’Emmanuel Macron a réussi un premier atterrissage cette année grâce au pilotage d’Antoine Pellion. Virtuose des schémas à entrées multiples mais aussi des « bouclages » réalistes – les hypothèses sur la biomasse par exemple -, négociateur fin et déterminé, cet ingénieur de formation rend une copie convaincante et contribue à ressusciter l’art négligé de la planification à moyen et long terme.

