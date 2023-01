La géothermie se relance, Accenta en profite

La géothermie est l’une des rares énergies renouvelables capable de mettre tout le monde d’accord, comme l’ont encore montré les débats parlementaires en marge du projet de loi relatif aux EnR. A la différence de la biomasse, une source de chaleur concurrente, la géothermie devrait voir ses objectifs considérablement renforcés dans la future Programmation pluriannuelle de l’énergie. C’est l’une des raisons du lancement par les pouvoirs publics du Plan géothermie le 2 février prochain, préparé depuis plusieurs mois pour là aussi, accélérer.

Sur le terrain, les entreprises spécialisées constatent l’intérêt et anticipent le succès de cette solution. « Le marché va exploser, tiré par la demande de décarbonation, la loi Climat et résilience et l’inflation des coûts énergétiques », assure Pierre Trémolières, fondateur d’Accenta. Énergéticien de la géothermie dite de minime importance – les forages ne descendent pas au-delà de 200 mètres – basé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), Accenta prévoit ...