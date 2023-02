Le Sénat examinera le 16 février la proposition de loi ouvrant le tiers-financement aux bâtiments publics. Avec ce texte, le gouvernement espère disposer d’un outil pour « massifier le plus rapidement possible » la rénovation énergétique des bâtiments des collectivités locales et de l’Etat.

Adoptée le mois dernier à l’Assemblée nationale, la proposition de loi a reçu au Sénat un ...